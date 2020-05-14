В Германии эпично подорвали две огромные гиперболоидные градирни

Главное: В немецком городке Филипсбурге взрывным способом снесли две градирни неработающей АЭС. Видео впечатляющего процесса появилось в Сети.

Детали: В четверг, 14 мая, в немецком городке Филипсбурге (земля Баден-Вюртемберг) были снесены две охладительные башни (градирни) выведенной из эксплуатации АЭС.

Как передает SWR, 152-метровые сооружения в буквальном смысле превратились «в пыль» с помощью взрывчатки, которую заложили в специальные прорези.

По данным СМИ, в каждой из градирен было проделано по 1100 таких прорезей.

АЭС в Филипсбурге проработала всего три года и была закрыта в 1988 году. В настоящее время в ФРГ работают семь атомных реакторов. Последний планируют остановить в конце 2022 года, после чего страна перейдет на возобновляемые источники энергии.

В тему: 10 августа 2019 года сообщалось, что в немецком городке Мюльхайм-Керлих взорвали градирню закрытой атомной электростанции.