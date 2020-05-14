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Жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления

Жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления

Главное: В Южной Калифорнии светились воды Тихого океана и песок пляжей. Видео показали очевидцы.

Детали: Дивное природное явление было зафиксировано в Южной Калифорнии: тут светились воды Тихого океана и песок пляжей.

Видео в социальных сетях делятся местные жители.

Власти штата говорят, что мистики тут нет: просто это от движения волн светятся микроорганизмы, живущие в воде и песке.

Такое явление называется биолюминесценцией.

В тему 13 декабря 2019 года сообщалось, что американец нашел таинственное послание из прошлого.

13 декабря 2019 года стало известно, что на жителей одного из уэльских островов начали падать мертвые скворцы.

Тэги: США, мир, природное явление, Калифорния, Тихий океан

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