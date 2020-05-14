Жители Калифорнии стали свидетелями ошеломляющего природного явления

Главное: В Южной Калифорнии светились воды Тихого океана и песок пляжей. Видео показали очевидцы.

Детали: Дивное природное явление было зафиксировано в Южной Калифорнии: тут светились воды Тихого океана и песок пляжей.

Видео в социальных сетях делятся местные жители.

Власти штата говорят, что мистики тут нет: просто это от движения волн светятся микроорганизмы, живущие в воде и песке.

Такое явление называется биолюминесценцией.

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