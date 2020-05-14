Скончалась звезда легендарного фильма «А зори здесь тихие»

Главное: Умерла актриса Алла Мещерякова, известная миллионам телезрителей по фильму «А зори здесь тихие». Ей было 77 лет.

Детали: В Москве на 78-м году жизни скончалась актриса Алла Мещерякова. Она умерла еще в понедельник, 11 мая, но известие о ее кончине появилось лишь накануне.

Пока причины смерти не известны.

Алла Мещерякова родилась в Москве, окончила ВГИК, начала сниматься еще в 1964 году, появившись в картине «Страницы первой любви».

Настоящую славу ей принес фильм 1972 года «А зори здесь тихие», в котором она сыграла Марию Никифоровну.

Картина получила памятный приз на кинофестивале в Венеции, а в 1973 году претендовала на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди других известных лент с ее участием – «Сердце друга», «Зонтик для новобрачных» и сериал «Бригада» (сыграла мать Пчёлы).

Последний раз Алла Мещерякова снималась в 2017 году в комедийном сериале «Оптимисты».

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