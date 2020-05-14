Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан»

Главное: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хочет возглавить «Милан». Он пообщался с итальянскими журналистами по видеосвязи.

Детали: Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался по видеосвязи с итальянским изданием Tuttosport. 43-летний специалист заявил, что мечтает возглавить «Милан».

Среди прочего Шева признался: «У меня есть цель: однажды вернуться в «Милан» в качестве тренера».

Украинец сказал, что «Милан» был и остается в его сердце.

Он добавил: «Я надеюсь, что наше расставание временное. Естественно, это зависит и от желания самого «Милана», да и произойдет не сейчас, поскольку нынче все мои мысли сосредоточены на сборной Украины».

В тему 12 февраля 2020 года итальянские СМИ писали, что Шевченко таки возглавит «Милан» после Евро-2020.

Ранее колумнист «Фразы» Андрей Шахов анализировал, что лучше для Андрея Шевченко – сборная Украины или «Милан»?