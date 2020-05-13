Борец Грицай показал, где готов встретиться с Усиком. Для поединка уже нашелся судья

Главное: Борец Богдан Грицай записал новое видео, адресованное боксеру Александру Усику. Раскритиковав своего оппонента, он показал «клетку», в которой готов провести бой без правил. В свою очередь, борец и депутат Жан Беленюк заявил о готовности принять участие в поединке в качестве рефери.

Детали: Молодой украинский борец-вольник Богдан Грицай записал новое видео, адресованное боксеру-профессионалу Александру Усику.

«От души» раскритиковав Усика, он подчеркнул, что бой между ними должен состояться исключительно в формате «без правил», а также показал «клетку», которую специально подготовили для данного «мероприятия».

Отметим также, что к «дискуссии» спортсменов присоединился борец греко-римского стиля и депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк, который изъявил желание принять участие в поединке в качестве судьи.

«Честность и беспристрастность гарантирую. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено», ‒ написал он в своем Instagram.

Как известно, борец Богдан Грицай предложил Александру Усику провести бой без правил, предварительно раскритиковав его за комментарии по вопросам истории, религии, медицины и декоммунизации.

Позднее Александр Усик записал видео, в котором ответил на предложение Богдана Грицая провести бой без правил.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального, одиозного сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

Читайте в тему статью «Усикомания. Как хайпануть на имени великого украинского боксера».