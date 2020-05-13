Губернатор Одесщины натравил нацгвардию на журналистов из-за неудобного вопроса

Главное: Губернатор Одесской области Максим Куцый возмутился вопросом журналистов о простаивающих автомобилях скорой помощи. После чего попросил бойцов Нацгвардии выгнать их из своего «режимного» кабинета.

Детали: В сети появилось видео, на котором глава Одесской областной администрации Максим Куцый общается с тележурналистами, после чего вызвал нацгвардейцев, чтобы те выгнали работников пера, сообщает «Голос».

На видео видно, что сначала чиновник пытается заставить их стереть запись беседы с ним. Затем, не добившись желаемого результата, заявляет, что журналисты находятся на режимном объекте (в кабинете главы ОГА) и вызывает бойцов Нацгвардии, которые выводят журналистов.

Как стало известно, вопрос, который «вывел из себя» одесского губернатора, касался приобретения неукомплектованных машин скорой помощи, на которые истрачено 30 миллионов гривен. Они до сих пор почему-то простаивают и не эксплуатируются.

«… Чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не „натравливать“ на них Нацгвардию… Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовности к выполнению государственных функций у должностных лиц — на чрезвычайно низком уровне», - прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Позже журналистка, которая была на видео, пояснила, что была поражена бурной реакцией чиновника, поскольку съемка происходила с его согласия.

«Мы встретились с ним на лестнице, попросили записать комментарий. Я показала свое удостоверение „1+1“ и губернатор сказал, чтобы мы поднялись в его приемную. Потом нас пригласили в кабинет, на один вопрос Максим Куцый дал ответ, а после второго начал обвинять, что это провокация. Особенно я удивлена, при чем тут Национальная гвардия?» — рассказала она.

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