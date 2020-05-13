В аннексированном Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище

Главное: В аннексированном Крыму пересыхает Белогорское водохранилище. Местные экологи бьют тревогу.

Детали: В аннексированном Россией Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище. Как сообщают местные СМИ, его наполняемость «в мае этого года хуже, чем в сентябре прошлого года».

Отмечается, что в прошлом году «верховья Белогорского водохранилища истощились в начале осени, в этом году уже в мае верховья этого водоема полностью высохли».

Люди говорят, что нынешняя весна выдалась очень сухой, а без дождей «падает дебет даже таких мощных истоков, как Карасу-Баши, который питает Белогорское водохранилище».

Сообщается также, что «сброс с водоема на нужды восточного Крыма сейчас значительно превосходит приток в него, поэтому водохранилище так сильно теряет свое наполнение».

О критической ситуации на Белогорском водохранилище сообщали еще в апреле:

В тему 7 мая 2020 года стало известно, что туристический сезон в аннексированном Крыму сорван из-за коронавируса.

1 мая 2020 года сообщалось, что в Крыму внезапно скончался один из «руководителей» аннексированного полуострова.