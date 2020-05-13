Стало известно, сколько украинцев осталось без работы из-за коронавируса

Главное: Из-за пандемии коронавируса без работы остались 197 тысяч украинцев. Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали: В среду, 13 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил цифры по росту безработицы в Украине из-за пандемии коронавируса.

Выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, он заявил, что без работы за два месяца остались 197 тысяч человек.

По его словам, на 12 мая официально в статусе безработных находятся 486 764 украинцев.

Он уточнил, что «практически каждую неделю это число растет».

До конца 2020 года ожидается рост безработицы в стране до 9,4%, что на 1,2% больше, чем в прошлом году.

При этом, куда идти работать людям, в Кабинете министров не знают:

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