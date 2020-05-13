По Чернигову пронесся ураган – его сняли очевидцы

Главное: В Чернигове бушевал ураган. В социальных сетях публикуют видео стихии.

Детали: Накануне, во вторник, 12 мая, в Чернигове бушевал ураган. Сильный ветер вырвал несколько деревьев, которые падали на машины.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Несколько деревьев ураган вырвал прямо c корнем в центре города.

Видео стихии сняли очевидцы, которые публикуют его в социальных сетях.

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