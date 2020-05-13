На Одесщине фермер свел счеты с жизнью из-за капризов природы

Главное: Из-за сильной засухи в Одесской области местный фермер потерял весь урожай и покончил жизнь самоубийством. Помощи от властей он так и не дождался.

Детали: В Одесской области (в Килийском районе) фермер, потеряв весь урожай из-за сильной засухи в регионе, свел счеты с жизнью. Об этом заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Он, в частности, рассказал, что покончил с собой 66-летний фермер Сердюченко Василий, который не смог пережить тот факт, что весь его урожай был уничтожен засухой.

У погибшего из-за потери урожая возникли серьезные финансовые трудности. Он, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга.

«Его хозяйство обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Он, как и сотни других фермерских хозяйств Бессарабии, утратили 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи ему необходимо было выделить около 900 тысяч гривен», — рассказал Бойченко.

Он также добавил, что горсовет обращался к власти с просьбой финансово помочь фермерам, однако спустя месяц ответ от представителей власти о том, окажут ли они необходимую материальную помощь, так и не поступил.

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