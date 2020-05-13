90-летнюю бабушку из Японии признали… самым старым геймером в мире

Главное: Жительницу Японии Хамако Мори признали самым старым геймером в мире. Бабушке – 90 лет.

Детали: Жительницу Японии Хамако Мори признали самым старым геймером в мире. Сейчас женщине 90 лет. Ее имя уже включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Бабушка признается, что пристрастилась к компьютерным играм в 1981-м году, увидев, как играют ее дети.

У старушки есть свой канал на YouTube под названием Gamer grandma (там почти 190 тысяч подписчиков).

Среди любимых игр японки – Call of duty: Modern warfare и GTA 5.

За играми она проводит 7-8 часов в сутки.

Один из последних роликов бабушки:

Геймер признается: «Когда погружаюсь в эти игры, то просто не могу оторваться, настолько это весело. Посвятить столько лет видеоиграм было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью. Сейчас мне очень хорошо».

В тему 8 мая 2020 года сообщалось, что после откровений Пентагона японцы озаботились возможностью встречи с НЛО.

3 июня 2012 года стало известно, что 82-летняя японка придумала коллекцию для Louis Vuitton.