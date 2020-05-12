Януковичу избрали меру пресечения по делу о расстрелах на Майдане

Главное: Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу о расстрелах на Евромайдане. Защита обвинила судью в предвзятости.

Детали: Печерский районный суд Киева заочно арестовал Виктора Януковича, обвиняемого в причастности к расстрелам на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

По словам адвоката экс-президента Александра Горошинского, принимая решение об аресте, суд вообще не давал защиникам возможности высказаться, что является грубейшим нарушением их прав, передает ТАСС.

«Сложилось однозначное впечатление, что судья заранее знал, какое решение нужно принять, и просто ждал окончания заседания», ‒ отметил Горошинский, добавив, что скорость принятия решения о заочном аресте без детального изучения доказательств защиты «указывает на ангажированность суда».

Адвокат также рассказал, что защита не смогла заявить ходатайство о приобщении новых важных материалов дела, «свидетельствующих о причастности представителей предыдущей власти к расстрелам, а также о действиях снайперов на Майдане».

«Их пришлось подавать через канцелярию, а суд даже не изучил их перед принятием решения», ‒ констатировал он, добавив, что защита будет готовить апелляцию.

Полное видео заседания уже доступно к просмотру в Сети:

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А 4 ноября 2019 года сообщалось, что Зеленский падает в западню Януковича.