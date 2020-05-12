Борец Грицай ответил на предложение Усика побоксировать в ринге

Главное: Молодой украинский борец Богдан Грицай ответил отказом на предложение Александра Усика провести поединок по правилам бокса. Свое решение он объяснил во время интервью на канале «НТА».

Детали: Молодой украинский борец Богдан Грицай отказался проводить поединок по правилам бокса с Александром Усиком, о чем сообщил во время интервью телеканалу «НТА».

По словам Грицая, когда боксер снял ролик, в котором нокаутирует «диванного эксперта» ‒ это был бой без правил, поэтому он и предложил провести поединок именно в таком формате.

«Вы видите там правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил, так я решил, что давай без правил», ‒ сказал борец, добавив, что предложение Усика драться по правилам бокса для него неприемлемо.

Как известно, борец Богдан Грицай предложил Александру Усику провести бой без правил, предварительно раскритиковав его за комментарии по вопросам истории, религии, медицины и декоммунизации.

Позднее Александр Усик записал видео, в котором ответил на предложение Богдана Грицая провести бой без правил.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального, одиозного сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.