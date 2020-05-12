Воспитанники Киевской духовной семинарии попали в «Книгу рекордов Украины»

Главное: Семинаристы УПЦ спели в самом большом виртуальном хоре, и попали в «Книгу рекордов Украины». В проекте приняли участие более 100 украинцев из разных уголков мира.

Детали: Воспитанники Киевской духовной семинарии Владислав Баранов и Макарий Капитанюк попали в «Книгу рекордов Украины» как участники творческого проекта «Виртуальный хор Украины».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, семинаристы получили дипломы от главы наблюдательного совета «Книги рекордов Украины» Олега Иваненко.

«В рамках проекта, который состоялся 11 мая на одном из YouTube-каналов, более 100 украинцев из разных стран мира объединились и стали участниками одного хорового коллектива. Все участники записали у себя дома видео с исполнением хоровой партии произведения „Не стой, верба, над водой“. Рекорд Украины зафиксирован как самый большой виртуальный хор в Украине», — сказано в сообщении.

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