Усик ответил на вызов дерзкого борца из Шепетовки

Главное: Александр Усик ответил на вызов молодого борца Богдана Грицая. Он готов провести поединок по правилам бокса.

Детали: Украинский бксер-профессионал Александр Усик записал видео, в котором ответил на предложение молодого борца Богдана Грицая провести бой без правил.

По словам Усика, бой без правил ‒ это не его стихия, поскольку он привык жить по правилам.

«Хочешь бой ‒ ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам», ‒ сказал Усик.

Спортсмен также обратился к «хейтерам», призвав их «включить голову», не выдергивать его слова из контекста и перестать троллить его фейковыми вызовами на бой.

«Очень много экспертов появилось, которые хотят меня в чем-то проучить и принимают вызовы. По поводу вызова... Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество ‒ я не могу всем отвечать и со всеми боксировать», ‒ заявил он.

Как известно, борец Богдан Грицай предложил Александру Усику провести бой без правил, предварительно раскритиковав его за комментарии по вопросам истории, религии, медицины и декоммунизации.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального, одиозного сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.