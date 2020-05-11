Украинский политолог рассказал об усилиях армянской общины по развитию отношений Киева и Еревана

Главное: Политолог Владимир Фесенко рассказал о реалиях украинско-армянских взаимоотношений, о факторе третьих стран, влияющих на динамичное развитие отношений Киева и Еревана и необходимых шагах для активизации сотрудничества.

Детали: «Мне кажется, что главный импульс для того чтобы вывести двусторонние отношения на новый — более конструктивный уровень, может принадлежать прежде всего общественным организациям, армянской общине Украины, поскольку она очень активная и достаточно авторитетная, и естественно она заинтересована в том, чтобы отношения между двумя нашими странами развивались как можно лучше», — заявил известный украинский политолог Владимир Фесенко в интервью UA-Report.info.

По его мнению, армянская община Украины, может стать главной движущей силой, предложив новые инициативы. «Вот именно армянская община в Украине может взять на себя роль главной движущей силы в активизации и более позитивном развитии двусторонних отношений, тем более что и сама нынешняя ситуация тоже может этому способствовать. Вот наш президент заинтересован чтобы расширять число партнеров, и он в принципе открыт для сотрудничества, и если армянская община в Украине, которая и так делает очень много, я бы сказал, вообще между двумя нашими народами, отношения очень хорошие, гораздо лучше, чем между двумя нашими государствами. И армянская община Украины, сможет стать главной движущей силой, предложив новые инициативы, которые могут стать новым импульсом в двусторонних отношениях», — считает Фесенко.

Эксперт считает, что это могут быть контакты между представителями экспертного журналистского сообщества: «Украинцы могут очень много интересного узнать о политическом развитии Армении за последние годы уже при новом руководстве, об опыте борьбы с коррупцией в Армении, о том, как Армения преодолевает те проблемы, которые актуальны для Украины. С другой стороны, я думаю, что и для Армении тоже было бы очень важно и интересно узнать, как развивается Украина уже при президенте Зеленском, какие процессы обновления у нас происходят. Вот это взаимное движение на встречу друг другу, получение как можно больше информации о внутреннем развитии двух наших стран, а также совместное обсуждение проектов сотрудничества на будущее, и как двум нашим странам более активно развивать наши отношения, вот это может стать действительно сильным импульсом для изменения двусторонних отношений в лучшую сторону».

В тему: С 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.