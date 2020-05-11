За сутки коронавирусом заразились свыше полусотни украинских медиков

Главное: За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию «подхватили» 62 медработника и 27 детей. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 9 мая ‒ в Украине выявлено 416 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрировано 17 летальных исходов и 228 выздоровлений.

Как отметил на утреннем брифинге глава МОЗ Украины Максим Степанов, 62 человека из числа новых инфицированных ‒ это медицинские работники, общее количество которых теперь составляет 3 026.

Кроме того, за сутки «китайскую» заразу подхватили 27 детей (всего ‒ 1 083).

За весь же период пандемии COVID-19 выявлено 15 648 случаев заражения и 3 288 выздоровлений. К сожалению, 408 украинцев от инфекции скончались.

В тему: 2 мая 2020 года мы писали, что за сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что на Харьковщине закроют больницу, работников которой «выбил» коронавирус.