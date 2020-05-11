Иранский фрегат поразил ракетой дружественное судно в Оманском заливе ‒ есть жертвы

Главное: Фрегат ВМС Ирана Jamaran ошибочно выпустил противокорабельную ракету по вспомогательному судну Konarak во время учений в Оманском заливе. По официальным данным, в результате инцидента один человек погиб и несколько пострадали.

Детали: Во время учений иранских ВМС в Оманском заливе с фрегата Jamaran была выпущена противокорабельная ракета по вспомогательному судну Konarak.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Tansim, в штабе ВМС Ирана уже подтвердили информацию о повреждении судна и сообщили, что при ракетном ударе погиб один человек, а еще несколько ‒ получили ранения.

По предварительным данным, Konarak устанавливал мишени для стрельбы, но в итоге ракета захватила более крупную или движущуюся цель, то есть корабль, и попала в него.

Сообщается, что поврежденное судно было отбуксировано в порт Чабахар. В Сети уже появилось видео эвакуации получивших ранения моряков.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда иранская ракета поражает «не ту» цель. Так, 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Позднее руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ был случайно сбит ракетой.

В тему: 4 апреля 2020 года мы писали, что в село на Львовщине «случайно» залетела зенитная ракета.

А 13 ноября 2019 года в Сети появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле.