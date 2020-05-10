Пограничники устроили массовую драку на границе Индии и Китая

Главное: Около 150 пограничников устроили драку на границе Индии и Китая. В результате инцидента пострадали четверо индийских и семеро китайских военнослужащих.

Детали: В районе горной погранзаставы в индийском штате Сикким произошла массовая драка между индийскими и китайскими пограничниками.

Как передает Regnum, со ссылкой на Hindustan Times, в рукопашной схватке приняли участие около 150 пограничников.

Сообщается, что инцидент был исчерпан после переговоров между представителями местного командования двух стран.

В результате конфликта пострадали четверо индийских и семеро китайских военнослужащих.

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