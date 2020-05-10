По Швейцарии прокатилась серия митингов против карантина

Главное: В Швейцарии сотни людей вышли на митинги против карантина, введенного в связи с пандемией Covid-19. Акции протеста состоялись в Берне, Цюрихе, Санкт-Галлене и других городах нейтральной страны.

Детали: В субботу, 9 мая, в ряде городов Швейцарии прошли митинги против карантинных ограничений, введенных в связи с бушующей в стране эпидемии COVID-19.

Как передает newdaynews, в частности, в Берне у здания парламента собрались несколько сотен протестующих, в Цюрихе на митинги вышли около 200 человек, а в Санкт-Галлене ‒ около 80-ти.

Протестовавшие люди считали, что действующие ограничения нарушают их права. Некоторые держали в руках плакаты, в которых говорилось, что «без мер сдерживания Швеция делает то же, что и Швейцария».

Как известно, Швейцария ввела карантин в середине марта. В стране были закрыты школы и все «не жизненно важные» предприятия, а также запрещены сборы численностью более 5 человек.

Отметим также, что за все время эпидемии в самой нейтральной стране мира «китайскую» заразу подхватили 30 305 человек. К сожалению, 1 830 швейцарцев от инфекции скончались. При этом 26 400 человек уже выздоровели.

В тему: 27 апреля 2020 года мы писали, что митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что все больше ученых выступают против карантина и самоизоляции.