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Украинские медики и дети продолжают массово заражаться коронавирусом

Украинские медики и дети продолжают массово заражаться коронавирусом

Главное: За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию «подхватили» сразу 110 медработников и 30 детей. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 9 мая ‒ в Украине выявлено 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрировано 15 летальных исходов и 151 выздоровление.

Как отметил на утреннем брифинге глава МОЗ Украины Максим Степанов, 110 человек из числа новых инфицированных ‒ это медицинские работники, общее количество которых теперь составляет 2 964.

Кроме того, за сутки «китайскую» заразу подхватили 30 детей (всего ‒ 1 056).

За весь же период пандемии COVID-19 выявлено 15 232 случаев заражения и 3 060 выздоровлений. К сожалению, 391 житель Украины от инфекции скончался.

В тему: 2 мая 2020 года мы писали, что за сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что на Харьковщине закроют больницу, работников которой «выбил» коронавирус.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, жертвы, общество, медицина, здоровье, эпидемия, брифинг, здравоохранение, дети, видео, медики, Максим Степанов, заражение, Минздрав, новости Украины, коронавирус, COVID-19, статистика коронавируса

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