«Рабства у нас нет»: Зеленский рассказал, при каких условиях заробитчан выпустят за границу

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как «застрявшие» на Родине заробитчане могут выехать за границу в условиях карантина. Для этого их зарубежный работодатель должен гарантировать легальное трудоустройство и медицинскую страховку.

Детали: В субботу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом на Закарпатье, в ходе которого ответил на «животрепещущий» для заробитчан вопрос о возможности выезда за границу в условиях карантинных ограничений.

По словам «Зе», Украина отпускает всех заробитчан, когда по официальным каналам получает гарантии соблюдения прав своих граждан ‒ что они будут легально трудоустроены, обеспечены жильем и медицинской страховкой.

«Что у него (заробитчанина ‒ ред.) контракт на три месяца, на шесть, на год, разные... Чтоб его завтра не выкинули на улицу», ‒ подчеркнул украинский лидер, добавив, что «рабства в Украине нет».

В тему: 30 марта 2020 года сообщалось, что в Британии может начаться голод. В том числе — из-за украинцев.

А 24 апреля 2020 года стало известно, что Евросоюз готовится открыть границы для части украинских заробитчан.