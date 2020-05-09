Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил

Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил

Главное: Украинский борец Богдан Грицай записал дерзкое видео, адресованное боксеру-профессионалу Александру Усику. Молодой спортсмен пришел в негодование от «ватных замашек» супертяжа и предложил ему встретиться в ринге.

Детали: Молодой украинский борец Богдан Грицай записал дерзкое видео, адресованное прославленному боксеру-профессионалу Александру Усику.

В своем обращении он раскритиковал Усика за неправильные, по его мнению, комментарии по вопросам истории, религии, медицины и декоммунизации, после чего предложил боксеру встретиться в ринге и провести бой без правил.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального, одиозного сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

А 18 марта 2020 года сообщалось, что Усик не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма.

Тэги: общество, обращение, бокс, боксер, спорт, вызов, борьба, критика, поединок, Александр Усик, бои без правил, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.05.20 09:40

Крымская эпопея тральщика «Черкассы»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
08.05.20 20:55

Коронавирус, Дэн Браун и снижение рождаемости

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Почему ночное небо - чёрное?
08.05.20 23:49

Почему ночное небо - чёрное?

Автор: Юрий Ткачев, ЖЖ

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье

Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье
09.05.20 10:06
910
Последние новости
09.05.20 16:36

Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
09.05.20 13:58

«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром
09.05.20 12:47

В Киеве экс-депутат избил бывших бойцов «Азова»
09.05.20 11:20

Коронавирус в Украине: массово заражаются медики
09.05.20 10:06

Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье
09.05.20 09:24

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 9 мая 2020
09.05.20 09:02

Парад Победы в Минске: как это было
Фото и Видео
Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил
«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром
«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром
Коронавирус в Украине: массово заражаются медики
Коронавирус в Украине: массово заражаются медики
Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье
Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье
Парад Победы в Минске: как это было
Парад Победы в Минске: как это было
Репетиция Парада Победы в Минске: как это было
Репетиция Парада Победы в Минске: как это было
С Днем Победы! Как это было 75 лет назад
С Днем Победы! Как это было 75 лет назад
Появилось видео, как в Запорожье девушка пыталась сбежать из автобуса через окно
Появилось видео, как в Запорожье девушка пыталась сбежать из автобуса через окно
В Техасе самолет насмерть сбил человека
В Техасе самолет насмерть сбил человека
12 тыс. грн в месяц: в СИЗО Киева появились камеры повышенного комфорта
12 тыс. грн в месяц: в СИЗО Киева появились камеры повышенного комфорта
fraza.ua
Новости блогосферы
08.05.20 23:31

Во Франции и США коронавирусом болели... еще в декабре 2019 года
07.05.20 10:47

Потребление цифровых услуг - признак бедности
06.05.20 23:41

Коронавирус. Пришло время «ватников»
05.05.20 21:42

Зеленский - дитя олигархического компромисса

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.