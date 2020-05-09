Молодой борец обрушился на Усика с критикой и вызвал его на бой без правил

Главное: Украинский борец Богдан Грицай записал дерзкое видео, адресованное боксеру-профессионалу Александру Усику. Молодой спортсмен пришел в негодование от «ватных замашек» супертяжа и предложил ему встретиться в ринге.

Детали: Молодой украинский борец Богдан Грицай записал дерзкое видео, адресованное прославленному боксеру-профессионалу Александру Усику.

В своем обращении он раскритиковал Усика за неправильные, по его мнению, комментарии по вопросам истории, религии, медицины и декоммунизации, после чего предложил боксеру встретиться в ринге и провести бой без правил.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального, одиозного сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

А 18 марта 2020 года сообщалось, что Усик не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма.