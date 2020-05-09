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«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром

«Терпение лопнуло»: на Одесщине произошел цыганский погром

Главное: В Измаиле около 30 молодых людей разгромили дом, в котором проживает семья ромов. Нескольких участников конфликта задержала полиция.

Детали: В пятницу днем, 8 мая, в городе Измаиле Одесской области около 30 молодых людей напали на дом цыганской семьи, расположенный на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева.

По данным «Бессарабия INFORM», конфликт зародился еще несколько дней назад, когда ромы избили какую-то женщину.

За пострадавшую решили вступиться двое парней, которые пришли к дому ее обидчиков, чтобы разобраться в ситуации. Однако ромы, которых на тот момент насчитывалось около 10 человек, не стали ничего объяснять «непрошенным гостям», а избили и их тоже.

В пятницу же парни вернулись вновь, но уже не сами, а с многочисленной группой поддержки. Несколько десятков молодых людей зашли во двор и в течении нескольких минут покрушили забор, ворота и дом (внутри и снаружи).

Сообщается, что в результате ЧП никто из ромов не пострадал, так как они успели разбежаться. В свою очередь, подоспевшим копам удалось задержать нескольких нападавших.

В Измаиле толпа разгромила дом, в котором проживают цыгане

В Измаиле толпа разгромила дом, в котором проживают цыгане

В Измаиле толпа разгромила дом, в котором проживают цыгане

В тему: 3 мая 2020 года мы писали, что в Киеве произошло жестокое нападение на ромов. Не пожалели даже беременную.

А 3 октября 2020 года сообщалось, что в цыганском таборе в Киеве произошло жестокое убийство.

Тэги: драка, общество, нападение, регионы, Одесская область, Измаил, криминал, цыганские погромы, цыгане, новости Украины

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