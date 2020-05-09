Коронавирус в Украине: массово заражаются медики

Главное: За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию «подхватили» сразу 96 медработников. Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 8 мая ‒ в Украине выявлено 515 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрировано 15 летальных исходов и 203 выздоровления.

Как отметил на утреннем брифинге глава МОЗ Украины Максим Степанов, 96 человек из числа новых инфицированных ‒ это медицинские работники, общее количество которых теперь составляет 2 854.

Кроме того, за сутки «китайскую» заразу подхватили 49 детей (всего ‒ 1 026).

За весь же период пандемии COVID-19 выявлено 14 710 случаев заражения и 2 909 выздоровлений. К сожалению, 376 украинцев от инфекции скончались.

В тему: 2 мая 2020 года мы писали, что за сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что на Харьковщине закроют больницу, работников которой «выбил» коронавирус.