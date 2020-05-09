Зеленский возложил цветы у Вечного огня в Киеве и на Закарпатье

Главное: Президент Украины возложил цветы у Вечного огня в Киевском парке Вечной Славы и почтил память погибших во ВМВ минутой молчания. Затем глава государства отправился на Закарпатье, где посетил мемориальный комплекс «Холм Славы».

Детали: Рано утром в субботу, 9 мая, украинский лидер Владимир Зеленский побывал в Киевском парке Вечной Славы, где возложил цветы у Вечного огня и почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне.

Как передает пресс-служба Офиса президента, после этого глава государства отправился с рабочей поездкой в Закарпатскую область, где первым делом посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» и также почтил память погибших.

Возложив цветы у Вечного огня, президент отметил, что именно на Закарпатье завершилось изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Украины.

«Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, ‒ главное не громкость, а искренность. И наша победа ‒ у каждого в сердце», ‒ добавил Владимир Зеленский.

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что Зеленский отказался ехать к Лукашенко на День Победы.

А 9 мая 2019 года сообщалось, что в День победы над нацизмом новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда ‒ Семена Ивановича ‒ и написал обращение к украинцам.