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Репетиция Парада Победы в Минске: как это было

Репетиция Парада Победы в Минске: как это было

Главное: 8 мая в Минске прошла репетиция Парада Победы. Официальная часть начнется сегодня в 11-00.

Детали: Вечером пятницы, 8 мая, в Минске прошла репетиция Парада Победы, посвященного 75-й годовщине капитуляции нацисткой Германии в Великой Отечественной войне.

Парад начнется сегодня в 11-00 по киевскому времени. Трансляцию вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Всего в нем примут участие 185 боевых машин, а вся колонна техники растянется на два километра. Откроет парад танк «Т-34». Парад будет принимать президент Беларуси Александр Лукашенко.

В тему 6 мая 2020 года Зеленский отказался ехать к Лукашенко на День Победы.

20 апреля 2020 года Лукашенко не испугался и пришел в храм без маски.

Тэги: праздник, Александр Лукашенко, мир, парад, Минск, День Победы, Беларусь

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