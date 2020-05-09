Репетиция Парада Победы в Минске: как это было

Главное: 8 мая в Минске прошла репетиция Парада Победы. Официальная часть начнется сегодня в 11-00.

Детали: Вечером пятницы, 8 мая, в Минске прошла репетиция Парада Победы, посвященного 75-й годовщине капитуляции нацисткой Германии в Великой Отечественной войне.

Парад начнется сегодня в 11-00 по киевскому времени. Трансляцию вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Всего в нем примут участие 185 боевых машин, а вся колонна техники растянется на два километра. Откроет парад танк «Т-34». Парад будет принимать президент Беларуси Александр Лукашенко.

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