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Появилось видео, как в Запорожье девушка пыталась сбежать из автобуса через окно

Появилось видео, как в Запорожье девушка пыталась сбежать из автобуса через окно

Главное: В Сети появилось видео, как в Запорожье девушка без пропуска пыталась через окно выбраться из автобуса. В ловушке она оказалась из-за принципиального водителя, который заблокировал двери и вызвал полицию.

Детали: В Сети появилось видео, как в Запорожье девушка пыталась через окно выбраться из муниципального автобуса.

По данным портала «Актуально», в транспортное средство она зашла без пропуска, а на просьбу водителя выйти из салона ‒ ответила отказом.

В свою очередь, водитель вызвал копов и заблокировал двери автобуса. Сообразив, что за подобный «демарш» ее могут оштрафовать, нарушительница попыталась до приезда полиции выбраться из ловушки через окно.

В тему: 18 марта 2020 года мы писали, что местные власти признают абсурдность ограничения пассажиров в транспорте, но грозят водителям увольнением.

А 27 марта 2020 года сообщалось, что в Киеве старика без защитной маски силой вытолкали из троллейбуса.

Тэги: автобус, Запорожье, водитель, общество, эпидемия, карантин, конфликт, регионы, видео, общественный транспорт, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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