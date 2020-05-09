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С Днем Победы! Как это было 75 лет назад

С Днем Победы! Как это было 75 лет назад

Главное: Ровно 75 лет назад мы узнали, что завершилась Великая Отечественная война. Диктор Юрий Левитан зачитал приказ Иосифа Сталина.

Детали: Ровно 75 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Об этом в ночь на 9 мая сообщил советский диктор Юрий Левитан, зачитав приказ Иосифа Сталина.

Диктор объявил советскому народу: «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил».

Он сказал: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена».

Юрий Левитан сообщил: «Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны».

Диктор завершил свою речь словами: «В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!».

Поздравляем всех с Днем Победы!

Читайте также: Взгляд американской пропаганды на Великую Отечественную войну.

В тему: Кто и когда начал Вторую мировую войну? Взгляд американской пропаганды.

Тэги: праздник, общество, история, Великая Отечественная война, День Победы, новости Украины, Юрий Левитан

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