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Саакашвили рассказал, чем займется на новой должности в первую очередь

Саакашвили рассказал, чем займется на новой должности в первую очередь

Главное: Новоиспеченный глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал, чем займется в первую очередь. Он побывал в утреннем ТВ-эфире.

Детали: Назначенный главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили утром пятницы, 8 мая, появился в эфире телеканала «1+1», где рассказал о своих ближайших планах.

Так, новоиспеченный чиновник сказал, что «необходимо забрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере и таможне, где заполняют большое количество бумажек».

Михаил Саакашвили также заявил: «Сейчас в Украине идет большой кризис, связан с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово – это свобода».

Кроме этого, по его словам, «медицинскую систему полностью нужно менять, потому что попытки частично менять ничего не приносят».

В тему 8 мая 2020 года Грузия агрессивно ответила Зеленскому на назначение Саакашвили.

8 мая 2020 года сообщалось, что поздно вечером четверга, 7 мая, на официальном сайте Офиса президента Украины появился указ Владимира Зеленского № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», которым тот назначил бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Тэги: Михаил Саакашвили, политика, налоги, новости Украины

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