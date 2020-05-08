В Техасе самолет насмерть сбил человека

Главное: В американском Остине самолет при посадке сбил человека. Тот скончался.

Детали: Необычная авария произошла в американском Остине (Техас), где самолет авиакомпании Southwest Airlines при посадке сбил человека, который по непонятным причинам оказался на взлетно-посадочной полосе.

Отмечается, что пилот заметил постороннего, о чем сообщил диспетчеру, однако не стал отменять посадку, в итоге, задев бедолагу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Видео с места ЧП:

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