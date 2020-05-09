Парад Победы в Минске: прямая трансляция

Главное: В субботу, 9 мая, в Минске состоится Парад Победы. Он начинается в 11-00 по киевскому времени.

Детали: В субботу, 9 мая, в Минске проходит парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Торжественная часть начинается в 11-00 по киевскому времени.

Беларусь решила не отказываться от Парада Победы, несмотря на пандемию коронавируса. Всего в нем принимают участие 185 боевых машин, а вся колонна техники растянулась на два километра. Открывает парад танк «Т-34».

Парад принимает президент страны Александр Лукашенко.

Прямая видео-трансляция Парада Победы в Минске:

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