Экс-ведущая программы «Орел и решка» заразилась коронавирусом

Главное: Экс-ведущая телепроекта «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова заразилась коронавирусом. Все ее тесты показали положительный результат.

Детали: Популярная российская актриса и телеведущая Мария Ивакова «подхватила» коронавирусную инфекцию.

Как передает «7 дней», о злосчастном диагнозе участница «Танцев со звездами» рассказала сама, отметив, что все ее тесты на наличие «китайской» заразы оказались положительными.

«Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю», ‒ сказала Ивакова.

Она также отметила, что у ее партнера по телешоу Евгения Папунаишвили, а также у возлюбленного ‒ актера Никиты Ефремова ‒ все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

«Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в „Танцах со звездами“, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите, ‒ резюмировала она. ‒ Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить ‒ не знаю. Буду вас держать в курсе событий».

Украинскому телезрителю Мария Ивакова наиболее известна в качестве ведущей программы «Орел и решка. Шопинг», премьера которой состоялась в феврале 2014 года на телеканале «Интер».

Отметим также, что информация о возможном заражении Иваковой коронавирусом «гуляла» по Сети еще на прошлой неделе:

В тему: 26 марта 2020 года мы писали, что актер из сериала «Клан Сопрано» стал жертвой коронавируса.

А 16 марта 2020 года сообщалось, что актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.