Коронавирус «поразил» военного, имевшего доступ к «телу» Трампа

Главное: Военнослужащий элитного подразделения ВМС США, приписанного к Белому дому, заразился коронавирусом. По данным СМИ, он работал в непосредственной близости от президента Дональда Трампа и членов его семьи.

Детали: Член ВМС США, служащий в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным телеканала CNN, члены этого подразделения работают в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа и членов его семьи, передает ТАСС.

Сообщается, что после того как стало известно о заражении сотрудника, американский лидер и вице-президент США Майкл Пенс сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

«Состояние здоровья обоих великолепное», ‒ подчеркнули в пресс-службе Болого дома.

В тему: 15 марта 2020 года мы писали, что президент США Дональд Трамп озвучил результат проверки «себя любимого» на наличие коронавируса. Американский лидер согласился пройти тестирование после встречи с делегацией из Бразилии, члены которой были заражены COVID-19.

А 6 мая 2020 года сообщалось, что Трамп без маски пожаловался на бессонницу из-за коронавируса.