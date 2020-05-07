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Прославленных украинских боксеров внесли в список «врагов нации»

Прославленных украинских боксеров внесли в список «врагов нации»

Главное: Украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

Детали: В четверг, 7 мая, прославленных украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального сайта «Миротворец».

По мнению авторов ресурса, оба спортсмена отрицали российскую агрессию, участвовали в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипулировали общественно значимой информацией, а также «противились» независимости украинского православия от подконтрольной Москве РПЦ, приняв участие в съемках религиозного фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» с участием митрополита Онуфрия.

«Центр „Миротворец“ просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», ‒ подчеркивают авторы ресурса на «личной странице» Усика и Ломаченко.

Сам же фильм «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», который, по-видимому, и стал главной причиной «поражения в правах» обоих спортсменов, можно посмотреть на видеохостинге Youtube:

В тему: 18 марта 2020 года мы писали, что Усик не считает пандемию коронавируса причиной отказаться от посещения храма.

А 9 января 2020 года сообщалось, что Александр Усик посетил святыни на Ровенщине и пообщался с верующими УПЦ.

Тэги: общество, религия, бокс, боксер, спорт, Василий Ломаченко, Александр Усик, миротворец, Сайт "Миротворец", УПЦ, новости Украины

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