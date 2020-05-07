В Днепре неадекватный школьник грязно матерясь устроил онлайн-стрельбу по людям

Главное: В Днепре подросток устроил стрельбу из пистолета по автомобилям и людям. Свои действия он транслировал в онлайне, сопровождая нецензурной бранью.

Детали: 15-летний подросток открыл огонь из травматического пистолета по людям и автомобилям в Днепре. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, во второй половине дня 6 мая жители ул. Привокзальной сообщили в полицию, что возле одного из домов слышно звуки, похожие на выстрелы.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 15-летний парень, находясь дома один, взял травматический пистолет и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы.

Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.

Отметим, что свои действия хулиган транслировал онлайн в одной из соцсетей. При этом он грязно ругался.

Соответствующее видео публикует Цензор.НЕТ (внимание, ненормативная лексика! 18+).