Ученые показали черную дыру «недалеко» от нашей планеты: ее можно увидеть невооруженным взглядом

Главное: Найдена самая близкая к нашей планете черная дыра. Ее обнаружили астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории.

Детали: Ученые из Европейской южной обсерватории (Ла-Силья в Чили) заявили, что обнаружили самую близкую к Земле черную дыру.

Она находится всего в тысяче световых лет от нашей планеты.

В работе астрономам помог спектрограф FEROS.

Известно, что черная дыра находится в тройной звездной системе HR 6819 в южном созвездии Телескопа.

Отмечается, что нижний предел массы черной дыры ученые оценили в 4,2 масс Солнца.

При этом ученые говорят, что ее вполне можно увидеть невооруженным взглядом в ясную ночь.

Астрономы напомнили, что до этого самой близкой рассматривалась черная дыра в составе рентгеновской двойной A0620-00, которая располагается в созвездии Единорога на расстоянии в три тысячи световых лет.

В тему 28 февраля 2020 года сообщалось, что во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять.

10 января 2020 года в NASA впервые показали подробный снимок центра галактики.