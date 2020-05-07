Художник Бэнкси подарил медикам «коронавирусную» картину

Главное: Британский художник Бэнкси опубликовал картину, посвященную пандемии коронавируса, которую подарил британским медикам. Она называется Game Changer.

Детали: Таинственный британский художник Бэнкси опубликовал у себя в Instagram картину на тему пандемии коронавируса. Она называется Game Changer.

На рисунке изображен мальчик, который играет фигуркой медсестры, а на заднем фоне в мусорной корзине находятся герои из прошлого до вспышки заразы – Человек-паук и Бэтмен.

Картина появилась в коридоре больницы в Саутгемптоне.

Там же Бэнкси оставил записку: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, мой рисунок немного осветит это место, даже если он черно-белый».

После карантина картину хотят продать на благотворительном аукционе.

В тему 25 января 2019 года сообщалось, что два «кислотных» портрета Ленина кисти легендарного американского художника пустили с молотка.

18 января 2019 года стало известно, что уэльский рабочий продал граффити Бэнкси на своем гараже за гигантские деньги.