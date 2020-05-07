В Запорожской области сняли пугающее природное явление

Главное: Рядом с Мелитополем пронесся смерч. Его сняли на видео очевидцы.
Детали: На днях возле Мелитополя Запорожской области пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы, проживающие в селе Степное.
Ураганный ветер наблюдался на местных полях.
Никто не пострадал. Разрушений нет.
В последние дни в регионе наблюдается дождливая погода с грозами.
Видео смерча:
В тему 14 августа 2019 года на Черниговщине молния за несколько часов подожгла пять зданий.
25 июля 2019 года на юге Украины сняли впечатляющий торнадо.