В Запорожской области сняли пугающее природное явление

Главное: Рядом с Мелитополем пронесся смерч. Его сняли на видео очевидцы.

Детали: На днях возле Мелитополя Запорожской области пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы, проживающие в селе Степное.

Ураганный ветер наблюдался на местных полях.

Никто не пострадал. Разрушений нет.

В последние дни в регионе наблюдается дождливая погода с грозами.

Видео смерча:

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