В США застрелили ученого, который был на пороге «очень важного открытия» по коронавирусу

Главное: В американском Питсбурге застрелили 37-летнего профессора Бин Лю, изучавшего клеточные механизмы, лежащие в основе заражения коронавирусом. По словам коллег погибшего, он был на пороге «очень важного открытия».

Детали: В американском Питсбурге (штат Пенсильвания) в собственном доме застрелили профессора Бин Лю, который занимался исследованием коронавирусной инфекции.

Как передают «Известия» со ссылкой на People, неподалеку от дома ученого полицейские обнаружили автомобиль с мертвым мужчиной, который, по предварительным данным, и совершил убийство Лю, после чего покончил с собой.

По данным СМИ, 37-летний Бин Лю изучал клеточные механизмы, лежащие в основе заражения коронавирусом и принципы осложнений, к которым может привести инфекция. Коллеги погибшего утверждают, что прямо перед смертью Лю стоял на пороге «очень важного открытия».

В свою очередь, у полиции пока нет данных о том, что убийство ученого было как-то связано с его научной деятельностью.

В тему: 2 марта 2019 года мы писали, что врачи назвали причину смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова.

А 3 сентября 2018 года сообщалось, что полиция рапортовала о раскрытии убийства известного ученого Николая Шитюка.