Карантин – не помеха: жители Питера пожарили шашлыки прямо на Сенной площади

Главное: Двое мужчин и девушка из Санкт-Петербурга пожарили шашлыки на Сенной площади. Им выписали крупные штрафы.

Детали: В российском Санкт-Петербурге, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, местные жители решили пожарить шашлык прямо на Сенной площади. Сделали это двое мужчин и девушка.

Видео своего хулиганства они залили в интернет, после чего их вычислила полиция.

Суд квалифицировал их действия как «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и оштрафовал каждого из парней на 25 тысяч рублей (около 9 тысяч гривен).

Известно, что ребята признали вину, раскаялись и принесли извинения, в том числе и сотрудникам полиции за доставленные неудобства.

Всего коронавирусом в городе заболели почти шесть тысяч человек, жертвами болезни стали сорок людей.

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