Глава МИД Украины дал удручающий прогноз возобновления авиаперелетов

Главное: Ожидать возобновления авиасообщения в Украине раньше лета не стоит. При этом, по словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, рассчитывать на международные перелеты украинцам не приходится ранее сентября.

Детали: Внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться не раньше лета. О возобновлении международных перелетов говорить пока не приходится. «Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», подчеркнув, что сейчас руководство многих европейских стран «ломают головы, как это все урегулировать».

При этом он выразил убеждение, что «в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет». «Так как было прежде — такого не будет точно», — заключил дипломат, сославшись на неназванных специалистов, которые считают, что какие-то улучшения возможны не раньше сентября.

При этом ведущий отметил, что ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

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