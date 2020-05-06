СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина

Главное: В условиях карантина в центре Киева продолжает работать магазин элитной косметики, принадлежащий Алле Барановской. Журналисты отследили, что магазин жены народного депутата Николая Тищенко, оскандалившегося ранее игнорированием карантина в ресторане «Велюр», продолжают посещать покупатели. При этом ни они, ни персонал, не соблюдают никаких санитарных норм.

Детали: Несмотря на карантин, в Киеве продолжает работу один из магазинов косметики премиум-сегмента, принадлежащий жене народного депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Как утверждают журналисты программы «Деньги», речь идет о заведении на Печерске, принадлежащем Алле Барановской.

На снятых ими кадрах можно видеть, как мужчина в маске заносит в салон коробки предположительно с продукцией, а также девушку, которая приехала на иномарке и зашла внутрь без всяких средств защиты. Через 20 минут она вышла с фирменным пакетом.

После этого к салону подъезжает брюнетка на Mercedes. В одной руке у нее телефон, в другой — пачка денег. Девушка уверенно заходит внутрь и скоро выходит с тем же брендированным пакетом, что позволяет сделать вывод, что для отдельных клиентов заведение продолжает работу.

При этом ни персонал, ни посетители не надевают масок или перчаток.

Сама Алла Барановская никак не прокомментировала происходящее.

В тему: 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко. За это время здесь, невзирая на карантин, побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Впоследствии он заявил, что на самом деле ресторан не работает, он просто иногда использует для личных встреч со своими помощниками. «Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей», — объяснил депутат.

Позже СМИ также опубликовали меню ресторана, в котором обычные шкварки с луком стоят более 150 грн, а стоимость отдельных блюд достигает 4 тыс. грн.