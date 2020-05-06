Трамп без маски пожаловался на бессонницу из-за коронавируса

Главное: Президент США Дональд Трамп пожаловался на бессонницу. Американский лидер не спит по ночам из-за ситуации с коронавирусом.

Детали: Президент США Дональд Трамп заявил, что не может спать по ночам, так как думает о людях, которые умерли от коронавируса.

Свое заявление американский лидер сделал в эфире телеканала АВС.

Отметим, что глава государства общался с журналистами без маски. Его охрана в Белом доме, которая присутствовала при интервью, также не надевала маски, а также не соблюдала дистанцию в два метра.

В частности, Дональд Трамп пожаловался: «Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом».

Он добавил: «Я хочу обратиться к американцам, которые потеряли родных и близких: я люблю вас! У нас есть враг, и мы должны его победить».

В тему 4 мая 2020 года уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок.

1 мая 2020 года Трамп присоединился к мнению православной церкви о том, что НЛО это демоническое явление.