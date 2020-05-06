В ОАЭ эпично сгорел небоскреб

Главное: В Шардже (ОАЭ) сгорел небоскреб. Высота здания составляла 190 метров.

Детали: В городе Шарджа (ОАЭ) сгорел 190-метровый небоскреб Abbco Tower.

Здание насчитывало 49 этажей. Его построили в 2006-м году.

Причины пожара не называются. Также пока неизвестно, есть ли жертвы.

В «башне» находились жилые квартиры – неясно, были ли в них люди на момент начала пожара.

Из соседних зданий прошла эвакуация людей.

Видео пожара:

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