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В США охранник получил пулю в затылок, не пустив в магазин девушку без маски

В США охранник получил пулю в затылок, не пустив в магазин девушку без маски

Главное: В американском городке Флинт был убит охранник супермаркета, который не пустил в помещение девушку без медицинской маски. Мужчина был застрелен братом «оскорбленной» покупательницы. Полиция ведет розыск подозреваемого.

Детали: В американском городке Флинт (штат Мичиган) застрелили охранника супермаркета, который не пустил в помещение 20-летнюю девушку без маски.

Как передает ИА «КВ» со ссылкой на BuzzFeed News, покупательница была в сопровождении своей матери и после этого вернулась в машину, а ее мать, которая была в маске, начала ругаться и плевать на сотрудника магазина. В ответ на это Манерлин попросил кассира не обслуживать некультурную покупательницу.

По данным полиции города, полученным с камер видеонаблюдения, после ссоры шумная покупательница вернулась в свою машину и уехала. Через 20 минут автомобиль вернулся на стоянку и из него вышли 44-летний муж и 23-летний сын злосчастной покупательницы, которые, войдя в магазин, начали обвинять охранника в неуважении к женщинам их семьи. В какой-то момент юноша достал пистолет и выстрелил охраннику в затылок.

Сообщается, что подоспевшие копы обнаружили пострадавшего истекающим кровью в дверях магазина, позднее он скончался. У погибшего осталась жена, восемь детей и престарелая мать.

Инициатор инцидента уже арестована, а ее муж и сын находятся в розыске. Все трое обвиняются в умышленном убийстве первой степени .

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в Капитолий американского штата Мичиган ворвалась толпа, среди которой были замечены люди с оружием. Протестующих возмутило решение губернатора о продлении режима самоизоляции до 28 мая.

Тэги: США, общество, эпидемия, мир, карантин, смерть, магазин, стрельба, супермаркет, охранник, маска, Мичиган, коронавирус, COVID-19, медицинская маска

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