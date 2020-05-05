Суровые россияне устроили эпичную драку, наплевав на карантин

Главное: В российском Краснодаре подрались несколько десятков людей. Все это произошло на фоне введенного карантина.
Детали: В российском Краснодаре, несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса карантин, произошла массовая драка, в которой поучаствовали несколько десятков людей.
В ход пошли не только кулаки и дубинки – очевидцы слышали выстрелы.
Колотил друг друга народ во дворе одного из домов позапрошлой ночью.
Разгонять толпу пришлось полиции.
Причины эпичного побоища сейчас выясняются.
Видео:
В тему 5 марта 2020 года стало известно, что Шварценеггер подал в суд на российского робота.
1 августа 2019 года сообщалось, что российский водитель на ходу остановил КамАЗ.