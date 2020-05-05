Суровые россияне устроили эпичную драку, наплевав на карантин

Главное: В российском Краснодаре подрались несколько десятков людей. Все это произошло на фоне введенного карантина.

Детали: В российском Краснодаре, несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса карантин, произошла массовая драка, в которой поучаствовали несколько десятков людей.

В ход пошли не только кулаки и дубинки – очевидцы слышали выстрелы.

Колотил друг друга народ во дворе одного из домов позапрошлой ночью.

Разгонять толпу пришлось полиции.

Причины эпичного побоища сейчас выясняются.

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