В двух районах Киева заработали продовольственные базары

Главное: С сегодняшнего дня в Киеве возобновили работу три продуктовых рынка. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, речь идет о Демеевском рынке в Голоссеевском районе, рынках «Маяк» и на Лесном массиве в Деснянском районе. С завтрашнего дня должны открыться еще два.

Детали: После проверки почти четырех десятков продовольственных рынков на соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации в Киеве возобновили работу три из них. «Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлые несколько дней ни один из рынков не был готов открыться», — заявил в ходе традиционного онлайн-брифинга городской голова Виталий Кличко.

Кроме того, ожидается, что со среды, 6 мая, откроются также Печерский и Владимирский рынки.

Кличко призвал киевлян при посещении мест торговли соблюдать правила безопасности, дистанцию, надевать маски и перчатки.

В тему: С сегодняшнего дня в Киеве также разрешили торговать едой, чаем и кофе «на вынос». При этом необходимо обеспечить ларьки антисептиками и следить за соблюдением социальной дистанции.