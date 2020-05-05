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В двух районах Киева заработали продовольственные базары

В двух районах Киева заработали продовольственные базары

Главное: С сегодняшнего дня в Киеве возобновили работу три продуктовых рынка. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, речь идет о Демеевском рынке в Голоссеевском районе, рынках «Маяк» и на Лесном массиве в Деснянском районе. С завтрашнего дня должны открыться еще два.

Детали: После проверки почти четырех десятков продовольственных рынков на соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации в Киеве возобновили работу три из них. «Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлые несколько дней ни один из рынков не был готов открыться», — заявил в ходе традиционного онлайн-брифинга городской голова Виталий Кличко.

Кроме того, ожидается, что со среды, 6 мая, откроются также Печерский и Владимирский рынки.

Кличко призвал киевлян при посещении мест торговли соблюдать правила безопасности, дистанцию, надевать маски и перчатки.

 

В тему: С сегодняшнего дня в Киеве также разрешили торговать едой, чаем и кофе «на вынос». При этом необходимо обеспечить ларьки антисептиками и следить за соблюдением социальной дистанции.

Тэги: Киев, болезнь, рынок, продукты, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, карантин, новости Украины

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