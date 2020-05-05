Американцы создали первый в мире боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Главное: Создан первый в мире боевой беспилотник с искусственным интеллектом. Об этом сообщает компания Boeing.

Детали: Компания Boeing (США) сообщила о создании первого боевого беспилотника с искусственным интеллектом. Он будет «обслуживать» интересы ВВС Австралии.

В сообщении сказано, что «австралийская промышленная группа, возглавляемая Boeing, представила первый беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии».

Планируется, что всего будет выпущено три таких машины.

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