В Индонезии злодеи пытались похитить ребенка с помощью… обезьяны-мотоциклиста

Главное: В Индонезии обезьяна на мотоцикле едва не похитила ребенка. Ее подослали бандиты.

Детали: Необычный инцидент произошел в Индонезии: тут бандиты пытались похитить маленького ребенка, используя для этого дрессированную обезьяну на мотоцикле, к которой они привязали веревку.

К счастью, люди вовремя отпугнули зверька, после чего тот сбежал вместе со злодеями.

Сам ребенок не пострадал.

Преступников сейчас разыскивает полиция.

Видео неудавшегося похищения малыша:

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