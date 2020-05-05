В Индонезии злодеи пытались похитить ребенка с помощью… обезьяны-мотоциклиста

Главное: В Индонезии обезьяна на мотоцикле едва не похитила ребенка. Ее подослали бандиты.
Детали: Необычный инцидент произошел в Индонезии: тут бандиты пытались похитить маленького ребенка, используя для этого дрессированную обезьяну на мотоцикле, к которой они привязали веревку.
К счастью, люди вовремя отпугнули зверька, после чего тот сбежал вместе со злодеями.
Сам ребенок не пострадал.
Преступников сейчас разыскивает полиция.
Видео неудавшегося похищения малыша:
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